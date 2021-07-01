إيقاف وإقفال موقت لأنشطة اللجنة الفرعية وسجل الناخبين بجميع البلديات

شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية، اليوم الخميس، أنه سيجري إقفال سجل الناخبين، وكذلك إيقاف جميع أنشطة اللجان الفرعية التابعة لها بجميع البلديات بصورة موقتة اعتبارا من تاريخ 3 يوليو الجاري إلى حين إشعار آخر.

وأوضحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يهدف إلى «إتاحة الفرصة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لفتح تسجيل الناخبين، إيمانا بأهمية الانتخابات الوطنية القادمة والمشاركة المجتمعية، وتأكيدا على ضرورة ممارسة المواطن حقة الانتخابي دون أي عراقيل أو قيود».

ودعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا إلى المشاركة الفعالة في التسجيل عبر منظومة التسجيل بالانتخابات العامة، المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.