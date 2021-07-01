تشديد على الالتزام باشتراطات نقل المنتجات الغذائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة

شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، (أرشيفية: الإنترنت).

طالب مدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، نوري الفيتوري، أصحاب مصانع المنتجات الغذائية التزام الاشتراطات الصحية، والقياسية لعملية نقل وتوزيع منتجاتهم.

وأوضح أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يتطلب من كل الجهات المنتجة والمصنعة والموزعة التزام المواصفات القياسية في جميع عمليات النقل والتوزيع؛ للمحافظة على جودة وسلامة المنتجات إلى حين وصولها إلى الموزعين والمستهلكين، حسب الكتاب الموجه إليهم اليوم الخميس، المنشور على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما شدد على أن مكتب الرقابة الداخلية سيباشر التنسيق مع الجهات الضبطية ذات العلاقة؛ لاتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها ردع المخالفين، وحماية المستهلك.