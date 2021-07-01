برلماني إيطالي: الحكومة تنوي إبرام اتفاقية مع ليبيا بشأن مصايد الأسماك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 10:16 صباحا
عضو مجلس النواب من حركة خمس نجوم ديدالو بينياتوني، (أرشيفية: آكي)

كشف برلماني إيطالي عن نية حكومة بلاده إبرام اتفاقية شراكة بشأن مصايد الأسماك مع ليبيا، للتوصل إلى حل لممارسة الصيادين الصقليين نشاطهم قبالة السواحل الليبية.

وقال عضو مجلس النواب من حركة خمس نجوم ديدالو بينياتوني إن المجلس وضع خطوط التدخل لتصبح أحداث احتجاز مركبي صيد في بنغازي، خلال وقت سابق، «مجرد ذكرى حزينة ولا تتكرر أبدا»، حسب تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الخميس.

وأردف: «في الواقع، بموافقة الأغلبية السياسية بالإجماع، التزمت الحكومة بالعمل على إيجاد حل نهائي للنزاع مع ليبيا، الذي سيصبح التزامًا دبلوماسيا أساسيا بالنسبة لبلدنا».

وذكر النائب أن تلك المساعي ستسمح للصيادين الإيطاليين بالوصول بشكل قانوني وأمن، إلى منطقة الصيد الليبية، وتفضيل مبادرات تعاون بين البحارة بما يتوافق والتوقعات المشروعة للقطاعات المعنية.

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