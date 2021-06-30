تونس تعلن إتاحة خبرات 3460 بين شركة ومهندس وخبير للشركاء الليبيين

وزير الإسكان التونسي كمال الدوخ. (الإنترنت)

دعا وزير الإسكان التونسي كمال الدوخ، من طرابلس الشركاء الليبيين إلى وضع بروتوكول مشترك لتنسيق الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تحكم الاستثمار وإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون في كلا البلدين.

وقال الدوخ في ورشة عمل حول «دور شركات التصميم والاستشارات في نجاح المشاريع الكبرى» ، والتي نظمت في إطار معرض الإنشاءات الدولي الرابع المنعقد بالعاصمة الليبية أن المسئولين في البلدين مطالبين بوضع خطط إستراتيجية طويلة المدى ذات نطاق وطني وإقليمي ودولي واضح، من أجل تعزيز التعاون بين البلدين.

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وأشار دوخ إلى أن وزارته تتيح للشركاء الليبيين خبرات ما يقرب من 400 شركة استشارية و2800 مهندس معماري، و160 خبير في قياس الأراضي والمسح العقاري وجميعهم على استعداد للعمل في مشاريع مشتركة.

وخلال المعرض اقترح متحدثون آخرون إقامة توأمة بين البلديات التونسية والليبية لتمهيد الطريق لمشاريع البنية التحتية المشتركة وتعزيز تبادل الخبرات. ويجري تنظيم معرض الإنشاءات في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2021 في طرابلس من قبل غرفة تجارة وصناعة صفاقس وبالتعاون مع معرض طرابلس الدولي.