في رسالة إلى كوبيش.. 16 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطالبون بالعودة إلى مخرجات اللجنة القانونية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 06:14 مساء
جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الثلاثاء 29 يونيو 2021. (البعثة الأممية)

طالب 16 عضوا من ملتقى الحوار السياسي، اليوم الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة «العودة حالا لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أو التصويت»، محذرين من «إضاعة الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية».

وقال الأعضاء في رسالة اطلعت عليها «بوابة الوسط»: «إن على البعثة الأممية مهمة الوساطة الفعالة للعملية السياسية والحوارية وذلك وفق منهجية سياسية وقانونية واضحة واحترام للالتزامات السابقة لملتقى الحوار وإلا فإن البعثة تكون شريكة على إضاعة هذه الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية. لهذا نهيب بكم وبدون إبطاء، العودة حالا لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أو التصويت».

وأكد الأعضاء الموقعون على الرسالة أنهم تفاجأوا في ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف «بوجود مقترح جديد» للقاعدة الدستورية «تمت صياغته في تجاهل تام للتوافقات والجهد المبذول في مقترح اللجنة القانونية» للملتقى الذي أحلته لمجلسي النواب والدولة الشهر الماضي.

ونبه أعضاء الملتقى الموقعين على الرسالة إلى أن ذلك «محاولة لتضييع هذا العمل الوطني بمناورات سياسية وتغليط الرأي العام الليبي تأبيدا للوضع القائم وعرقلة واضحة للمسار الانتخابي» رغم مناقشة مقترح اللجنة القانونية مع جميع أعضاء الملتقى يومي 26 و27 من الشهر الماضي وأحيلت خلاصاتها لمجلس النواب والدولة.

- إصابة بـ«كورونا» تؤجل اجتماعات ملتقى الحوار في جنيف

وتأجلت الجلسة الثالثة لملتقى الحوار السياسي اليوم بعد الإعلان عن إصابة أحد الأعضاء بفيروس «كورونا».

واستأنف الملتقى أعماله في جنيف منذ الاثنين، أعماله برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستكمال المناقشات بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

نص الرسالة

إلى السيد یان کوبیشي* الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا

لقد استبشر الليبيون والليبيات خيرا بإقرار خارطة الطريق ويمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وبالزخم الوطني لانطلاق التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية في موعدها المعلن يوم 24 ديسمبر القادم.

كما تعلمون جيدا أن اللجنة القانونية اجتمعت مرات عدة طيلة شهرين وبرعاية البعثة الأممية لإعداد مقترح القاعدة الدستورية والتي تم نقاشها مع جميع أعضاء الملتقى يومي 26 و27 من الشهر الماضي وأحيلت خلاصاتها لمجلس النواب والدولة. لكننا نفاجأ في ملتقانا اليوم بجنيف لحسم بعض النقاط المتبقية من أخر اجتماع بوجود مقترح جديد تمت صياغته في تجاهل تام للتوافقات والجهد المبذول في مقترح اللجنة القانونية مما يشكل محاولة لتضييع هذا العمل الوطني بمناورات سياسية وتغليط الرأي العام الليبي تأبيدا للوضع القائم وعرقلة واضحة للمسار الانتخابي.

* السيد الممثل الخاص للأمين العام

إن على البعثة الأممية مهمة الوساطة الفعالة للعملية السياسية والحوارية وذلك وفق منهجية سياسية وقانونية واضحة واحترام للالتزامات السابقة لملتقى الحوار وإلا فإن البعثة تكون شريكة على إضاعة هذه الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية. لهذا نهيب بكم وبدون إبطاء، العودة حالا لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أوالتصويت.

التوقيع:
1 - ربيعة عبد الرحمن أبوراص
2 - سلوى فوزي الدغيلي
3 - أم العز الفارسي
4 - عائشة المهدي شلابي
5 - عزة الصيد الحوتي
6 - خديجة عبد العال
7 - الزهراء لنقي
8 - إلهام السعودي
9 - يوسف الفرجاني
10 - آمال أبوقعقيص
11 - فائق سالم دنه
12 - معاذ عبدالحميد المنفوخ
13 - أکرم الجنين
14 - عبدالسلام شوها
15 - أنس سعيد إدريس
16 – أحمد خليل الشركسي

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 0) السويحلي في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
لوف.. رجل الأفراح الصادمة والأحزان الأليمة في الكرة الألمانية خلال 15 عاما
رياضة عالمية
منظمة الصحة: الصين تنتصر في حرب الـ70 عاما ضد الملاريا
دولى
تعرف على جدول مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020
رياضة عالمية
وفاة 34 شخصا في كندا بسبب موجة الحر
دولى
أوكرانيا تنهي المغامرة السويدية بهدف قاتل.. وتصبح آخر المتأهلين إلى ربع نهائي ...
رياضة عالمية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أبوظبي تحظر على غير الملقحين دخول أماكن عامة اعتبارا من 20 أغسطس
دولى
الصور: ضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء
ليبيا
للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. الدبيبة يناقش مع مسؤولي شركة الكهرباء «أسباب...
ليبيا
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بطاطا حلوة بجوز الهند