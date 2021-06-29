محمد تكالة: لابد من الاستمرار في الاستحقاق الدستوري لا القفز عليه

عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي محمد تكالة متحدثا خلال جلسة اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، 29 يونيو 2021. (بث مباشر)

دعا عضو ملتقى الحوار السياسي محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة «التوافق لا المغالبة»، محذرًا من تبعات عدم التوافق، ومطالبًا بضرورة «الاستمرار في الاستحقاق الدستوري، لا القفز عليه».

وقال خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، إن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي قدمت أمس مقترحًا «لا يدعو إلى التوافق، لكنه يدعو إلى المغالبة».

وأضاف أن خارطة الطريق المتفق عليها في تونس حددت نقاطًا عديدة منها المسار الدستوري، حيث حددت موعدًا لمناقشة الاستفتاء على مشروع الدستور فور تشكيل السلطة التنفيذية الموقتة، وذلك قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأكد تكالة أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور «لن يكون عائقًا أمام إجراء الانتخابات» العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.