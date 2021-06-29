السني: إنهاء المحاصصة أمر حتمي.. والانتخابات المتزامنة المباشرة مطلب واقعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 10:24 صباحا
السفير طاهر السني يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لليبيا، 24 مارس 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

اعتبر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني، أن «الانتخابات المتزامنة المباشرة» مطلب «واقعي»، وأكد أن «إنهاء المحاصصة أمر حتمي».

ورأى أنه حال وجوب انتخاب الرئيس بالقائمة فلابد أن «تقتصر على الرئيس ونائب فقط»، في حين يترك اختيار رئيس الوزراء من قبل الرئيس المنتخب ويُعتمد من مجلس النواب، وفق ما نشر على حسابه بموقع «تويتر»، الإثنين.

وقل السني: «لو أُنتخب رئيس الوزراء بالقائمة فلا سلطة لرئيس الدولة أو الجسم التشريعي عليه».

- ملتقى الحوار السياسي.. اتفاق على ضرورة إقرار القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر 2022

ويتداول أعضاء ملتقى الحوار السياسي في اجتماع منعقد في جنيف منذ أمس الإثنين وحتى غدًا الأربعاء، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وبينما يتفق غالب الأعضاء على إقرار هذه القاعدة في المهلة المحددة بأول يوليو المقبل، فإن شروط الترشح لرئاسة الدولة لم تحظَ بنفس التوافق.

وخلال الاجتماع، نبه المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، إلى أنه «لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية». ولم يرضَ كوبيش عن أداء البرلمان، وقال إنه «لم يكن بمستوى المسؤولية المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية (...) ولا يمكن أن يكون مستقبل ليبيا وسيادتها بيد أولئك الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد».

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