ميلاد يطالب الجهات المختصة بتقديم الإجراءات المتخذة سابقا بشأن إعمار سرت وتعويضات الأهالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 01:09 صباحا
اجتماع مدير عام صندوق إعمار سرت مع الجهات المسؤولة عن الملف بالمدينة. (الإنترنت)

طالب مدير عام صندوق إعمار سرت، المهندس أمراجع أحمد ميلاد، الجهات المسؤولة بضرورة تقديم الإجراءات المتخذة في السابق بخصوص إعمار المدينة وما يتعلق بملف تعويضات المتضررين جراء الأوضاع الأمنية التي شهدتها المدينة خلال عامي 2011 و2016، مؤكدا أن الصندوق سيستمر في العمل على الإجراءات السابقة المتعلقة بتعويضات الأهالي واعتمادها والتأكيد عليها وتنفيذها في أسرع وقت «لأن صندوق إعمار سرت مكمل للإجراءات السابقة».

جاء ذلك خلال اجتماع ميلاد الأول مع مسؤولي الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة بعمل صندوق إعمار سرت وملف التعويضات في المدينة.

وضم الاجتماع  مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة المندس أحمد الودي، ومدير مكتب مصلحة الأملاك العامة، عبدالجليل الصداعي ومدير مكتب التخطيط العمراني، المهندس عبدالسلام عون، ومدير إدارة التسجيل العقاري، مفتاح أبوشوفة والمهندس محمد حامد عبدالله المهندس مدير إدارة بصندوق إعمار سرت.

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وقال المدير العام للصندوق إعمار سرت لـ«بوابة الوسط»، الاثنين، إن الاجتماع خصص لبحث ومناقشة كافة المختنقات التي تواجه عمل الصندوق وآلية عمله المتعلقة بالتعرف على كل متعلقات ملفات الإعمار والتعويضات لتكون أساس لعمل مشترك خدمة للمنطقة وأهاليها.

وأكد المهندس أمراجع ميلاد خلال الاجتماع على أهمية تكاتف الجهود والرغبة في العمل بروح الفريق الواحد لمصلحة المواطن ومدينة سرت، موضحا أن الاجتماع مناقشة ملف أعمار المدينة من كافة الجوانب وجرى خلالها الاستماع والاطلاع على وجهات النظر كلا حسب الاختصاصات من أجل خدمة المنطقة والتعاون التام بالخصوص.

واتفق الحاضرين خلال الاجتماع على عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع من أجل الإسراع في الإجراءات وتوضيح الإجراءات المتخذة سابقاً وتقديم المقترحات التي من شأنها الإسراع في تنفيذها في أسرع وقت.

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