تركيب أرقام المراكز الانتخابية على واجهات عدد من المدارس في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 28 يونيو 2021, 07:30 مساء
رقم المركز الانتخابي على إحدى المدارس في بني وليد. (الإنترنت)

بدأ مكتب الدائرة الانتخابية في بني وليد، اليوم الإثنين، في تركيب عدد من اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المراكز الانتخابية على واجهات عدد من المدارس المستهدفة في عملية الانتخابات واستعدادا لفتح سجل الناخبين خلال الفترة القادمة.

وقال مدير الإعلام بمكتب الدائرة الانتخابية ببني وليد عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن موظفي المكتب أشرفوا على تركيب كافة اللوحات على مراكز الانتخابات بالمنطقة الممتدة بمدينة بني وليد من المردوم شرقا واشميخ وتينيناي جنوبا، ويواصلون العمل استعدادا للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر القادم.

وذكر زبيدة أن عملية تركيب اللوحات شملت أيضا تركيب لوحات إرشادية للمراكز المهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من أداء حقهم الانتخابي، مشيرا إلى أن رئيس وموظفو مكتب الدائرة الانتخابية في بني وليد ناقشوا الفترة الماضية الاستعدادات المطلوبة للعملية الانتخابية.

أحد موظفي مكتب الدائرة الانتخابية في بني وليد أثناء تركيب رقم المركزي الانتخابي على واجهة إحدى المدارس. (الإنترنت)
أحد المراكز الانتخابية المهيئة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)
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