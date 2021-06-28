«الأرصاد» يعلن موعد انتهاء موجة الحر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 07:23 مساء
خريطة لاتجاه الرياح الساخنة على ليبيا والمتسببة في موجة الحر. (المركز الوطني للأرصاد)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال اليومين المقبلين، خاصة على مدن الغرب التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة، كاشفاً عن موعد انتهاء الموجة الحارة. 

وقال المركز في بيان اليوم الإثنين إن الحرارة قد تسجل فى بعض المناطق 46 درجة مئوية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، مشيرا إلى تغير سيطرأ على درجات الحرارة انخفاضا بداية من الأسبوع المقبل.

وستنخفض درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل مقارنة بهذه الأياام الساخنة، فيما يشهد الشمال الشرقي اعتدالا في الحرارة خاصة في أقصى المدن الشرقية، حسب المركز. 

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