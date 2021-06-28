الميزانية وتوحيد المرتبات وتعيين وزير الدفاع.. الكشف عن كواليس جلسة «النواب»

جانب من حضور جلسة مجلس النواب، الإثنين 28 يونيو 2021. (المجلس)

كشف الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بلحيق، كواليس جلسة المجلس التي عقدت اليوم الإثنين، حيث تناولت عددًا من الأمور، منها ما يتعلق باعتماد الميزانية العامة للدولة، وقانون توحيد المرتبات، وتعيين وزير للدفاع، وملف المناصب السيادية.

وأوضح بليحق في تصريحات صفحية أن الجلسة تناولت «استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية، التي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها، وهو ما سيتم البت فيه خلال جلسة غد الثلاثاء».

وأضاف أنه جرى «التأكيد على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية».

وكذلك، تناولت الجلسة مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، إضافة إلى قانون الحكم المحلي.

وتطرق النواب إلى استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل بعد اعتذارها عن جلسة غدٍ الثلاثاء. كما تم تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظرًا لعدم رد المجلس الأعلى للدولة على مجلس النواب بهذا الخصوص بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.

وأخيرًا، جرى التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس.