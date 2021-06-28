المحكمة العليا الإيطالية تحدد 2 يوليو لجلسة النقض في قضية أربعة شبان ليبيين

وقفة لأهالي اللاعبين الأربعة في بنغازي العام 2017، (ذا غارديان)

حددت المحكمة العليا في إيطاليا، الثاني من يوليو المقبل موعدًا لنظر النقض المقدم من محامي أربعة شبان ليبيين محكومين بالسجن 30 عامًا في القضية، بعدما أيدت محكمة جنايات كاتنيا في ديسمبر 2017 إدانتهم بجرائم القتل وتهريب المهاجرين.

وارتبطت قضية الشبان الليبيين الذين هاجروا إلى إيطاليا عبر البحر العام 2015 في محاولة لاحتراف كرة القدم، بقضية الصيادين الصقليين الذين احتجزتهم القوات البحرية التابعة للقيادة العامة في سبتمبر 2020 في بنغازي، وطالبت بإطلاقهم.

فيما قالت الخبيرة في شؤون ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن محكمة النقض الإيطالية ستراجع قضية لاعبي كرة القدم من بنغازي المتهمين بالمساهمة في مأساة سفينة المهاجرين في صيف 2015.

وتابعت: «في رأيي، حُكم عليهم خطأ بالسجن 30 عامًا، ما يستلزم إعادة المحاكمة».

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وفي نهاية العام 2015 قضت محكمة إيطاليا بالسجن 30 سنة على اللاعبين الأربعة، بعد إدانتهم بالاتجار بالبشر، وهم: «علاء المغربي، كان يلعب بنادي أهلي بنغازي، وعبدالرحمن عبدالمنصف، وطارق العمامي، من نادي التحدي، واللاعب محمد الصيد من نادي طرابلس».

وفي بداية سبتمبر من العام الماضي، ضبطت قوارب القوات البحرية التابعة للقيادة العامة سفينة على متنها ستة بحارة إيطاليين، وجرى نقلهم إلى بنغازي، حيث اتهموا بالصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وبينما ربطت «ذا غارديان» البريطانية بين عملية احتجاز البحارة الإيطاليين وإطلاق اللاعبين الليبيين، قالت إن «احتجاز البحارة جاء مقابل مطالب بإطلاق الليبيين الأربعة الذين تقول عائلاتهم إنهم لاجئون، فروا من الحرب لمواصلة حياتهم المهنية كلاعبي كرة قدم في ألمانيا، وأجبرهم المهربون على قيادة القارب، وإنهم أدينوا بالخطأ».

لكن في وقت لاحق أعلنت إيطاليا إطلاق الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي، وذلك في ختام زيارة لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إلى مدينة بنغازي، منتصف ديسمبر الماضي، ولقائه قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، وفق ما أكده وزير الخارجية لويجي دي مايو.

وبعد القبض عليهم في 2015، طالب رئيس الجمعية العمومية لنادي التحدي سابقًا ناصر الورفلي، الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العام الليبي لكرة القدم، بضرورة التدخل لإطلاق لاعبي الفريق الأول للتحدي طارق العمامي وعبدالرحمن البرعصي بتهمة تهريب البشر.

وأوضح الورفلي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن «اللاعبين تم القبض عليهما بمدينة كاتانيا الإيطالية بتهمة أنهما مهربان ومساعدان على الهجرة غير الشرعية بعد شهادة بعض المهاجرين».

وأشار الورفلي إلى أن الجرافة التي كانا فيها قد توفي فيها بعض من المهجرين بسبب الاختناق مما جعل البعض ينسب التهمة إليهما.