البحرية التونسية: إنقاذ 178 مهاجراً غير شرعي انطلقوا من ميناء زوارة الليبي

مهاجرون غير شرعيين, (جهاز مكافحة الهجرة)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية إنقاذ 178 مهاجراً غير شرعي، وانتشال جثتين من البحر المتوسط، الأحد، بعد تعطل القوارب التي كانت تقلهم أثناء عبورهم إلى أوروبا، بعدما انطلقوا من ميناء زوارة الليبي ليل الجمعة والسبت.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، إن قوات خفر السواحل أنقذت المهاجرين وانتشلت الجثتين من البحر الأبيض المتوسط، أمس الأحد، مؤكدا أن قوارب المهاجرين كانت معرضة لخطر الغرق، فيما أطلقت منصة نفطية في المنطقة صرخة استغاثة لإنقاذ المهاجرين، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأوضح أن أغلب المهاجرين كانوا من بنغلاديش وإريتريا ومصر ومالي وساحل العاج وسورية ونيجيريا ومالي وإثيوبيا، وفق قوله.

وتعد هذه ثاني عملية إنقاذ واسعة تقوم بها البحرية التونسية في المنطقة خلال 48 ساعة، حيث أنقذت يوم الجمعة الماضي 267 مهاجراً كانوا يحاولون العبور إلى إيطاليا.