تعزيز مديرية أمن بنغازي بمركبات لبسط الأمن في المدينة

عناصر من شرطة مديرية أمن بنغازي أمام المركبات. (المديرية)

استقبلت مديرية أمن بنـغـازي عدد من الآليات المساهمة في تعزيز عملها ونشر الأمن ومكافحة المجرمين والخارجين عن القانون في المدينة.

وقالت المديرية في بيان مساء الأحد إن تسليم المركبات تم بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي، وجرى التسليم بحضور مدير الأمن رمضان الوحيشي بعد الانتهاء من طِلائها وتجهيزها وترقيمها بقسم المركبات بالإدارة العامة للأليات.

كما تم منح كل ألية كتيب ومستند خاص بها ورسمي للبدء في دمجها وفقا لخطط عمل المديرية بالشارع العام و«الذي يكمن في مكافحة المجرمين الخارجين عن القانون وعديد المهام المكلفين بها للرُقي بمستوي أداء العمل الأمني»، وفق البيان.