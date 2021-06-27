السيطرة على حادث تصادم لمقطورة غاز تابعة لشركة البريقة

فريق الطوارئ بشركة مليتة يساعد في إنقاذ مقطورة الغاز التابعة لشركة البريقة عقب حادث التصادم، 27 يونيو 2021. (شركة مليتة)

تمكن فريق الطوارئ بشركة مليتة للنفط والغاز من التدخل في حادث تصادم لمقطورة غاز تابعة لشركة البريقة للتسويق النفط كانت متوجهة لمستودع الهاني، من دون وقوع خسائر.

واستجاب فريق الطوارئ بشركة مليتة لطلب رئيس لجنة الطوارئ للمنطقة الغربية والجنوبية بالمؤسسة الوطنية للنفط من أجل التدخل للمساندة في الحادث الذي وقع عصر اليوم الأحد، حيث جرى إصطدام بمدخل الطريق السريع بمنطقة زناتة.

وتوجه فريق الطوارئ للمكان بسيارة الاطفاء وسيارة الطوارئ لأخذ التحوطات اللازمة والقيام بإجراءات السيطرة المناسبة بالتنسيق والتعاون مع فريق الطوارئ بشركة البريقة؛ فيما لم يحدث أي تسرب أو حريق لتتم السيطرة على الوضع دون حدوث خسائر.

فريق الطوارئ بشركة مليتة يساعد في إنقاذ مقطورة الغاز التابعة لشركة البريقة عقب حادث التصادم، 27 يونيو 2021. (شركة مليتة)

فريق الطوارئ بشركة مليتة يساعد في إنقاذ مقطورة الغاز التابعة لشركة البريقة عقب حادث التصادم، 27 يونيو 2021. (شركة مليتة)

فريق الطوارئ بشركة مليتة يساعد في إنقاذ مقطورة الغاز التابعة لشركة البريقة عقب حادث التصادم، 27 يونيو 2021. (شركة مليتة)