غوتيريس: 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 06:28 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

قدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في ليبيا بنحو 1.3 مليون شخص، بزيادة قدرها 400 ألف منذ العام الماضي 2020، وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأحد.

وقال غوتيريس في تغريدته: «إنني قلق للغاية بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور في ليبيا»، حاثًّا البلدان على دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاتحاد الأوروبي يدعم عدة برامج تعزز سبل العيش في ليبيا كالمشروعات التي تركز على دعم الصحة، ووفرة الغذاء، والتعليم، والكهرباء، والصحافة، والريادة، والمرأة وغيرها من الجوانب المهمة لحياة الليبيين.

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