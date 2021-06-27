ضبط شخص يروج المخدرات في تاجوراء بحوزته نصف كيلو حشيش

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 11:10 صباحا
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع تاجوراء, (صفحة الإدارة على فيسبوك)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط شخص يروج المخدرات في تاجوراء، وبحوزته نصف كيلو غرام من مخدر الحشيش.

وبحسب بيان الإدارة اليوم، تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات بعد ورود معلومات مصدرية بوجود شخص يقيم بمنطقة تاجوراء ويقوم بترويج مخدر الحشيش.

وتابع البيان أنه بعد التأكد من صحة المعلومة، تم إعداد كمين محكم بعملية بيع وشراء معه، وتم ضبطه متلبسًا وبحوزته «نصف كيلو غرام وربع قرصة) من مخدر الحشيش.

اتُّخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص، وأُحيل المتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

المضبوطات من الحشيش, (صفحة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع تاجوراء)
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