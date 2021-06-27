«زلاف» لإنتاج النفط تقدم مساعدات طبية للمركز الصحي بالعوينات

عناصر من شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز يقدمون مساعدات طبية للمركز الصحي بالعوينات، 26 يونيو 2021. (شركة زلاف ليبيا)

تسلم المركز الصحي بالعوينات، مساعدات طبية وأدوية «ذات استعجالية قصوى»، من شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وقالت شركة زلاف في بيان اليوم، إن فريقا من الشركة عمل على توفير وإيصال مساعدات طبية، تتمثل في بعض من الأدوية الضرورية للمركز الصحي بالعوينات، في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، ودعماً منها لقطاع الصحة في منطقة العوينات.

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ووفق بيان شملت المساعدات أيضا مضادات الالتهاب، وغيرها من الأدوية لجميع الفئات العمرية، بحسب البيان.