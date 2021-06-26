واشنطن: اتصالات سرية مع تركيا والإمارات بخصوص التدخل في ليبيا

المسؤول بالخارجية الأميركية جوي هود خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود عن اتصالات أميركية مع كل من تركيا والإمارات باعتبارهما دولتين حليفتين لواشنطن، وذلك للتنسيق فيما يخص تدخلهما في ليبيا.

وأقر هود بسرية هذه الاتصالات، قائلا: «هناك اختلاف بين إدارة بايدن والإدارات السابقة، فقد قررنا القيام بالدبلوماسية بطريقة هادئة للغاية، ولذلك من غير المحتمل أن ترى اجتماعات معلنة وقراءات لكل مناقشة مفصلة»، وذلك خلال كلمته في ندوة صحفية على هامش مؤتمر برلين الثاني، الأربعاء.

وأضاف: «نعتقد أنه يمكننا تحقيق المزيد من التقدم من خلال إجراء محادثات هادئة مع شركائنا، ثم اتخاذ موقف موحد، وهناك الكثير من العمل المنجز في محاولة الحصول على مواقف موحدة بشأن مجموعة من النقاط».

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واعتبر أن السرية قد «لا تكون أمرا مرضيا من الناحية الإعلامية، لكن من الصعب علينا إظهار أننا نشيطون، نحن نجري بالتأكيد محادثات متعمقة للغاية ومحددة مع حلفائنا مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا حول القضايا المتعلقة بليبيا وغيرها من الملفات».

كما أشار إلى التواصل الأميركي مع روسيا بشأن ليبيا، وقال: «أعتقد أن هناك مساحة للتعاون ليس فقط على الجانب الإنساني ولكن على الجانب الأمني أيضا، فلدينا مصلحة في التأكد من أن ليبيا ليست مصدرة لعدم الاستقرار»، معتبرا ما جرى في تشاد الشهر الماضي «وهو ما يعبر بالضبط عن عدم الاستقرار في البلدان المجاورة لليبيا».

وفيما يخصص عدد القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا، قال: «يبلغ عددهم بالآلاف على كل جانب، وهذا النوع من التورط في النزاع الليبي يزعزع الاستقرار، ومشاركة روسيا على وجه الخصوص تظل مصدر قلق بالنظر إلى المصالح القريبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوروبا وجميع أنحاء البحر المتوسط».

وأكد أنه بمجرد خروج القوات الأجنبية من ليبيا «بما في ذلك القوات التركية»، فإن الباب سيكون مفتوحا أمام «تسوية سلمية تسمح للحكومة الليبية بتوحيد قواتها المسلحة تحت قيادة واحدة ومن ثم إقامة ترتيبات تعاون أمني صحية مع مجموعة من البلدان يختارها الليبيون أنفسهم، لا أن تفرض عليهم».