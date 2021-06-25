وزارة الصحة تعلن وصول أجهزة ومعدات طبية للمرافق الصحية بالكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 10:48 مساء
وصول أجهزة ومعدات طبية للمرافق الصحية بالكفرة, 25 يونيو 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن وصول أجهزة ومعدات طبية للمرافق الصحية ببلدية الكفرة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، انتهى مستشفى الشهيد عطية الكاسح ببلدية الكفرة، من استبدال جهاز الصورة المقطعية 16، وتركيب الجهاز الجديد CT 128 .

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي إيفاءً للوعود التي أعطاها وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، بتوفير كافة الاحتياجات للمرافق الصحية خلال زيارته للبلدية منتصف الشهر الماضي.

وأعلنت إدارة المستشفى، عن تركيب مناظير العمليات الخاصة بالعيون داخل غرفة العمليات بالمستشفى، ومن المنتظر الشروع في إجراء عمليات العيون قريباً.

وفي نفس السياق، تسلمَ مستشفى الكفرة للنساء والولادة مصنع للأكسجين الطبي، أسطوانات أكسجين وأجهزة للتنفس الصناعي، فيما تسلم مركز طب المناطق الحارة بالكفرة جهاز الفحص الدقيق (PCR).

وصول أجهزة ومعدات طبية للمرافق الصحية بالكفرة, 25 يونيو 2021. (وزارة الصحة)
وصول أجهزة ومعدات طبية للمرافق الصحية بالكفرة, 25 يونيو 2021. (وزارة الصحة)
وصول أجهزة ومعدات طبية للمرافق الصحية بالكفرة, 25 يونيو 2021. (وزارة الصحة)
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