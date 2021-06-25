أول تعليق تركي على مؤتمر «برلين 2» يؤكد استمرار الخلافات حول ترحيل «المقاتلين»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 09:10 مساء
صورة جماعية للمشاركين بمؤتمر برلين الثاني، 23 يونيو 2021. (وزارة الخارجية التونسية)

 رفضت وزارة الخارجية التركية «السماح بمساواة» من وصفتهم بـ«مدربيها ومستشاريها» بالمرتزقة في ليبيا، في أول تعليق للوزارة عن استنتاجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الناطق باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، اليوم الجمعة، حول مشاركة تركيا في مؤتمر «برلين 2» بالعاصمة الألمانية، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «الأناضول».

توضيح الدبلوماسي التركي يأتي ليؤكد ما نقله بيان مؤتمر «برلين 2» الختامي، حول تحفظ أنقرة على النقطة الخامسة.

وفي تفاصيل أكثر، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، رفض الكشف عن هويته، كواليس الخلافات حول تمسك تركيا بموقفها، وكشف أمس الخميس، أن خلافات تركية - مصرية منعت التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وهو الملف الذي وصفه بالمعقد لصعوبة إخراجهم ورفض عدة دول عودتهم إلى البلاد بما فيها تونس.

وتابع المسؤول أن «الأتراك أبدوا تحفظًا على اللغة التي نص عليها البيان الختامي والمتعلقة بالقوات الأجنبية، لأن الأتراك يقولون إن المدربين التابعين لهم يتواجدون هناك بناء على اتفاق ساري مع حكومة ليبية شرعية، هي حكومة الوفاق الوطني السابق»، مضيفا «هم لا يحبون أن تتم مساواة تواجدهم بالمقاتلين الأجانب والمرتزقة».

وأضاف أن وزير الخارجية الألماني أشار إلى هذه النقطة علنًا في مؤتمره الصحفي، موضحا أنه تم الاتفاق على البدء في مناقشة هذا الملف واتخاذ بعض الخطوات مثل انسحاب رمزي لنحو 600 مقاتل سوري، «يدعمون حكومة طرابلس في الغرب، وقوات المشير حفتر في الشرق، بواقع 300 من كل طرف».

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وركز الحاضرون خلال مؤتمر برلين 2 على موضوع إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، الذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 20 ألفًا ويحملون الجنسيات الروسية والسورية والسودانية والتشادية وغيرها.

وقالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي، إن المرتزقة الأجانب الموجودين في ليبيا، قد يغادرونها قريبًا بعد إحراز تقدم في محادثات السلام.

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