الجرندي يؤكد للمنقوش مساندة تونس العملية السياسية في ليبيا

من لقاء المنقوش والجرندي على هامش مؤتمر برلين الثاني المنعقد في العاصمة الألمانية، 23 يونيو 2021. (وزارة الخارجية التونسية)

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، «مساندة تونس «المطلقة» لليبيين من أجل إنجاح العملية السياسية، علاوة عن استعداد بلاده تقديم كل الدعم إقليميا ودوليا لليبيا.

وقال خلال لقاء مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، على هامش مشاركته في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، المنعقد في العاصمة الألمانية أمس الأربعاء، إن تونس تستهدف «المساهمة في توفير كل أسباب الاستقرار» في ليبيا، معتبرا أن ذلك من شأنه أن ينعكس «إيجابيا على كل المنطقه المتوسطية»، وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية.

وتشاور الطرفان خلال اللقاء، حول المواضيع والمحاور المطروحة في مؤتمر برلين الثاني، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، فضلا عن سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الجارتين، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الزيارات الأخيرة في أعلى مستوى في الاتجاهين بين البلدين.

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من جانبها، عبرت نجلاء المنقوش، عن «تثمينها للموقف التونسي المبدئي ودعمها المتواصل لبلدها، والذي تجسد في احتضان تونس للحوار السياسي الليبي- الليبي بين مختلف الفرقاء في شهر نوفمبر 2020».

وشارك في مؤتمر برلين الثاني ممثلين عن حكومات ليبيا، الجزائر والصين، والكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الأفريقي)، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المغرب، هولندا، روسيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، 57 بندا، تم إحالتها إلى مجلس الأمن، بينها التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، وإعادة التأكيد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأول، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.