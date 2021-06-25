عقيلة صالح: الحل للأزمة الليبية يكون بإجراء الانتخابات المباشرة وليس بأي شكل آخر

عقيلة صالح متحدثا خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. (مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس النوب المستشار عقيلة صالح أن «الحل للأزمة الليبية يكون بإجراء الانتخابات المباشرة وليس بأي شكل آخر»، موضحا أن «الرئيس عندما يكون منتخب من الشعب بشكل مباشر يكون ممثلاً لكل الشعب الليبي ومستمد شرعيته من الشعب ويكون رئيساً لكل الليبيين وليس لمجموعة من مجلس النواب ومجلس الدولة أو أي جسم اخر وبإمكانه العمل على تحقيق المصالحة ورد الحقوق لأصحابها وبذلك تتوحد مؤسسات الدولة تحت شرعية محلية ودولية».

جاء تصريح عقيلة صالح الذي نشره موقع مجلس النواب، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط التي وصلها مساء أمس الخميس، حيث كانه في استقباله رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي.

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وشدد صالح خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر من العام الجاري «تحت إشراف المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية لضمان نزاهتها»، مؤكدا على «إصراره بأن للشعب الليبي الحق في اختيار من يحكمه عن طريق الانتخابات المباشرة لرئيس الدولة وأيضا مجلس النواب في الموعد المحدد».

وطالب صالح حكومة الوحدة الوطنية بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها في تنفيذ الاستحقاق الديمقراطي في الموعد المحدد، مشيدا بدور المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس وتواصل المسؤولين المغاربة الـ«مستمر بشكل يومي لحل الأزمة الليبية».

كما ثمن وقوف المغرب إلى جانب الشعب الليبي، موضحا أن زيارته الرباط تأتي «في إطار التنسيق المستمر والدور المحوري الهام للمغرب في حل الأزمة الليبية، لما لها من «دور مؤثر دولياً» في حل الأزمة الليبية ودعمها لرغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.

عقيلة صالح متحدثا خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. (مجلس النواب)