«التزام» أوروبي بدعم التحضير للانتخابات والحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 02:34 مساء
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. (الإنترنت)

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، «التزامه» بتقديم الدعم اللازم للتحضير للانتخابات العامة، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، والحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشاد بيان صادر عن البعثة الأوروبية في ليبيا، الخميس، بالأجواء «الإيجابية» التي امتاز بها مؤتمر برلين الثاني، الذي انعقد في العاصمة الألمانية، أمس الخميس، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزيرة الخارجية إضافة إلى مسؤولين في 17 دولة وأربع منظمات دولية.

- بوريل: انسحاب القوات الأجنبية الطريقة الوحيدة لضمان استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، فور وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، إن «الأوضاع في ليبيا باتت أفضل بكثير الآن»، لكنه تحدث عن مهمتين رئيسيتين لا بد من العمل عليهما.

والمهمة الأولى، حسب المسؤول الأوروبي، تتمثل في الإعداد للانتخابات العامة نهاية العام، فيما يمثل الحفاظ على وقف إطلاق النار في البلاد المهمة الثانية، التي أكد أنها لن تتحقق إلا بـ«انسحاب كل القوات الأجنبية» من ليبيا.

وخلص البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني إلى التأكيد على 57 بندا، من بينها الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية منها، والتقيد بإجراء الانتخابات العامة نهاية العام.

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