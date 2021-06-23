المنقوش «تأمل» بانسحاب المرتزقة قريبا بعد إحراز «تقدم» في المحادثات

نجلاء المنقوش وهايكو ماس خلال مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، 23 يونيو 2021. (أ ف ب)

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، في برلين اليوم الأربعاء، إن «المرتزقة» الأجانب المتواجدين في ليبيا «قد يغادرون قريبًا» بعد إحراز «تقدم» في محادثات السلام.

وأضافت في كلمتها في المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر برلين الدولي: «لقد أحرزنا تقدمًا في ما يتعلق بالمرتزقة، ونأمل أنه في الأيام المقبلة، انسحاب المرتزقة من الجانبين، وأعتقد أن هذا سيكون مشجعًا، وسيعزز الثقة من الجانبين»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن المرحلة الثانية من عملية برلين سيتم خلالها «الاتفاق على آليات وجداول زمنية لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».