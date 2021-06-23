المشري وسفير التشيك يتبادلان وجهات النظر حول الحلول المرجوة من مؤتمري «برلين2» و«جنيف» المقبل

المشري مع سفير التشيك لدى ليبيا جان فيتال، الأربعاء 23 يونيو 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

تبادل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه اليوم الأربعاء سفير التشيك لدى ليبيا جان فيتال، «الحلول المرجوة من مؤتمر برلين 2 ومؤتمر جنيف المقبل».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن لقاء المشري وسفير التشيك الذي جرى بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تبادل خلاله الطرفان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن سفير التشيك لدى ليبيا أبدى خلال اللقاء استعداد بلاده لدعم ليبيا في حال طلب الدعم في جميع المجالات كالصحة والنفط والغاز وبناء المنشآت النفطية.