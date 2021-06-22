وفد لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية يغادر سرت عبر الطريق الساحلي باتجاه مصراتة

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة. (الإنترنت)

غادر وفد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية مدينة سرت عبر الطريق الساحلي المغلق مند أكثر من عام ونصف العام باتجاه مدينتي مصراتة وطرابلس، بعد مشاركتهم في الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة على مدى يومي الإثنين والثلاثاء.

وأصدرت اللجنة العسكرية المشتركة في ختام اجتماعات الجولة الثامنة بمقرها الدائم في مدينة سرت بيانا صحفيا جرى إعلانه عند بوابة الخمسين غرب المدينة، تتضمن أبرز ما ناقشه أعضاء اللجنة خلال هذه الجولة.

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وربطت اللجنة، في بيانها، بين فتح الطريق الساحلي والانتهاء من أعمال صيانته وتأمينه، التي ستنفذ خلال الأيام المقبلة، مضيفة أنها مستمرة في اجتماعاتها وجولاتها الميدانية لمتابعة تلك الأعمال.

وجاء اجتماع اللجنة العسكرية بعد يوم من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فتح الطريق الساحلي وإزالة السواتر الترابية إيذانا بعودة حركة السيل، لكن القيادة العامة أكدت ضرورة انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة العسكرية بالخصوص.