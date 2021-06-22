بسبب موجة الحر.. منح المراقبات التعليمية السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 04:35 مساء
تلاميذ داخل فصل دراسي بإحدى مدارس بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

منح وزير التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني موسى محمد المقريف، اليوم الثلاثاء، مراقبات التربية والتعليم السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، إن القرار يأتي «حماية لطلابنا وحفاظا على سلامتهم»، ويشترط «ألا تتجاوز مدة إيقاف الدرسة يومين اثنين».

- «الأرصاد»: استمرار موجة الحر في غالبية مناطق الغرب

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن موجة الحر ستستمر على غالبية مناطق الغرب، متوقعة حدوث تراجع طفيف، غدا الأربعاء، على المناطق الساحلية.

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