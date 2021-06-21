رئيس «تسييري بنغازي» يبحث مع مفوضية اللاجئين توفير المساعدة والدعم للنازحين في المخيمات

بوجواري، مع جون بول كفالياري، ورواد حلبي، 21 يونيو 2021. (بلدية بنغازي)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، مع رئيس بعثة مفوضية اللاجئين UNHCR لدى ليبيا جون بول كفالياري، توفير المساعدة والدعم للنازحين في المخيمات وخارجها ومراكز إيواء المهاجرين والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية.

كما بحث اللقاء الذي عقد اليوم، توفير المساعدات الإنسانية لمحتاجيها من الفئات المستحقة ودعم وتطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، وفق بيان للبلدية.

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في سياق متصل بحث بوجواري، مع رئيسة منظمة الغذاء العالمي WFP لدى ليبيا رواد حلبي، برامج وأعمال برنامج الغذاء العالمي، المتعلقة ببرامج التدريب على إقامة المشاريع الصغرى، وتنفيذ برنامج تدريب وتطوير للعناصر البشرية العاملة في مجال الخدمات المحلية.

وأبدى رئيس المجلس التسييري للبلدية استعداد بلدية بنغازي للتعاون التام في جميع المجالات مع المنظمتين، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم تطوير مستوى الخدمات في البلدية .

من لقاء بوجواري، مع جون بول كفالياري، ورواد حلبي، 21 يونيو 2021. (بلدية بنغازي)

بوجواري، مع جون بول كفالياري، ورواد حلبي، 21 يونيو 2021. (بلدية بنغازي)