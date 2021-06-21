العميد رمضان الوحيشي يتسلم مهام منصبه مديرا لأمن بنغازي

جانب من مراسم تسليم مدير أمن بنغازي الجديد العميد رمضان الوحيشي مهام منصبه، 21 يونيو 2021. (مديرية الأمن)

أعلنت مديرية أمن بنغازي إتمام مراسم التسليم والاستلام بين مدير الأمن السابق العميد ونيس الشكري، ومدير الأمن الجديد العميد رمضان الوحيشي، اليوم الإثنين، ليتسلم الأخير مهام منصبه رسميًّا.

وأوضحت المديرية أن المراسم جرت في مقر المديرية بناءً على قرار رقم (735) للعام 2021م الصادر عن وزير الداخلية العميد خالد أحمد التجاني مازن، وتنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم العبدلي.

حضر إجراء المراسم اللجنة المُكلفة التسليم والاستلام برئاسة العميد سالم ماضي، وعضوية كل من العميد رافع بسكيري والعميد نوح الأمين والعميد الشريف قويدر، وعدد من ضباط و قيادات المديرية ووزارة الداخلية.

جانب من مراسم تسليم مدير أمن بنغازي الجديد العميد رمضان الوحيشي مهام منصبه، 21 يونيو 2021. (مديرية الأمن)

مدير أمن بنغازي الجديد العميد رمضان علي الوحيشي. (الإنترنت)