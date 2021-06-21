العميد رمضان الوحيشي يتسلم مهام منصبه مديرا لأمن بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي إتمام مراسم التسليم والاستلام بين مدير الأمن السابق العميد ونيس الشكري، ومدير الأمن الجديد العميد رمضان الوحيشي، اليوم الإثنين، ليتسلم الأخير مهام منصبه رسميًّا.
وأوضحت المديرية أن المراسم جرت في مقر المديرية بناءً على قرار رقم (735) للعام 2021م الصادر عن وزير الداخلية العميد خالد أحمد التجاني مازن، وتنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم العبدلي.
حضر إجراء المراسم اللجنة المُكلفة التسليم والاستلام برئاسة العميد سالم ماضي، وعضوية كل من العميد رافع بسكيري والعميد نوح الأمين والعميد الشريف قويدر، وعدد من ضباط و قيادات المديرية ووزارة الداخلية.