شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (الإثنين 21 يونيو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 12:11 مساء
غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي ثلاث ساعات ونصف، اليوم الإثنين.

وستطرح الأحمال في الجناح الشرقي ثلاث ساعات، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم السبت الماضي، اضطرت شركة الكهرباء إلى تعديل ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة لانخفاض ضغط الغاز من المصدر بمحطة مصراتة الغازية للدورة المزدوجة ومحطة الخمس الغازية.

وقالت الشركة إن هذا الأمر أدى إلي فقد نحو «130 ميغاوات»، مع ازدياد الطلب على الطاقة وعدم الترشيد في الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال من أربع إلى خمس ساعات في الجناحين.

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