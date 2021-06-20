اهتمام بتوليد الطاقة الشمسية في الجنوب عبر بوابة «ربيانة»

تخطط شركة «إيني» الإيطالية لبناء محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة لمدينة ربيانة كمدخل لإقامة هذا النوع من المحطات في الجنوب، وفقا لما أعلنه مدير ادارة التنمية المستدامة في المؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدايم.

وقال بيان للمؤسسة إن رئيسها مصطفى صنع الله عقد اجتماع مع وجهاء ونشطاء من بلدية ربيانة الواقعة في إقليم فزان الخميس الماضي لمناقشة تفاصيل المشروع.

وتقع مدينة ربيانة في المنطقة الصحراوية جنوب شرق البلاد، على بعد 1700 كلم من العاصمة طرابلس. ويواجه الاقليم ظروفا صعبة بسبب التهميش في ضوء انعزال تلك المنطقة عن بقية المناطق الحضرية، حيث لا تتوافر خدمات أساسية كثيرة في المدينة، خاصة الكهرباء ومياه الشرب.

وتتواجد شركة «إيني» في ليبيا منذ العام 1959 وهي المنتج الدولي الرئيسي للمواد الهيدروكربونية في البلاد. وكجزء من سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، فإن الشركة تدعم المبادرات التي تهدف لتحسين توفير الطاقة وحماية البيئة وتوفير مياه الشر والصرف الصحي وتحسين الخدمات الصحية. كما تقوم بتنفيذ عدة مشاريع تهدف إلى ضمان استمرار التيار الكهربائي.