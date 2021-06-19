المنقوش: إنهاء التدخلات الأجنبية بمثابة الحل الوحيد لدعم الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 08:11 مساء

اعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم السبت، إن إنهاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بمثابة «الحل الوحيد» لدعم الاستقرار و«عجلة السلام» في البلاد.

وأوضحت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك عقد في القاهرة مع نظيرها المصري سامح شكري، إن حكومة الوحدة تواجد عديد التحديات الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى «تركة انقسام» دام لسنوات، غير أنها اعتبرت الحكومة «عنوانا للأمل» و«دعم الاستقرار» في البلاد.

وقالت إن العملية السياسية تتطور «ببطء»، مشيرة إلى بوادر أمل مثل عقد اجتماع دولي خلال أيام في برلين، في إشارة إلى مؤتمر برلين الثاني المقرر عقده في 23 يونيو الجاري. أضافت: «ينبغي أن نكون على مستوى المسؤولية في بناء دولة ليبيا وأن تكون هناك عناصر وطنية لدعم الاستقرار في البلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء عرض مسرحية «حسوفة» في بنغازي
ثقافة وفن
البعثة الأممية: خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
ليبيا
مدربون في الدوري الليبي الممتاز لا يعرفون الاستقرار
رياضة محلية
عكس التيار | حافظ الغويل: الأمر لم يخرج من أيدي الليبيين
فيديو
نتائج أولية رسمية: إبراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الإيرانية بـ62%
دولى
أميركا: «برلين 2» لحظة حاسمة لدعم الانتخابات في ليبيا وإخراج المرتزقة
ليبيا
روسيا: مخاوف بشأن وجهة المرتزقة بعد ليبيا
ليبيا
وفاة المدرب الليبي أحمد الغزال إثر نوبة قلبية
رياضة محلية
اختراع جهاز قياس يعمل بغاز الهيليوم في معهد النفط الليبي
ليبيا
بيليه يشيد بنيمار بعد الانتصار الثاني للبرازيل في «كوبا أميركا»
رياضة عالمية
القضاء السويسري يحكم بالسجن على مجرم حرب ليبيري سابق
دولى
قبل الموقعة الحاسمة.. أرقام من تاريخ مواجهات المنتخب الوطني والسودان
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيديو تشويقي لسيارة «فيراري» الجديدة