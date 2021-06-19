البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي في سويسرا في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو، على أن تنعقد اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري في تونس.

وقالت البعثة في بيان، إن الاجتماع يعد فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

وبخصوص اجتماع اللجنة الاستشارية، قالت البعثة إنه لقاء تحضيري يهدف إلى المساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد «آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدما وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار»، وفق البيان.

وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.

- كوبيش يحيل مقترح القاعدة الدستورية وموجز مداولات ملتقى الحوار السياسي إلى عقيلة صالح والمشري

وأكد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق/ التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2570» لسنة 2021.

وتداول ملتقى الحوار السياسي على مدار يومي 26 و27 مايو الماضي بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، وأحال كوبيش موجز لأبرز مداولات الملتقى إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وعبر كوبيش عن أمله في أن يسهم المقترح، إلى جانب ملاحظات أعضاء ملتقى الحوار، في تيسير عمل مجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية والإطار القانوني الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات وذلك قبل الأول من يوليو تماشيا مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021.