القبض على متهم بسرقة الكابلات الكهربائية في بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 12:18 مساء
الكابلات الكهربائية المسروقة بعد ضبطها في بنغازي. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، القبض على شخص أفريقي الجنسية، يمتهن سرقة الكابلات الكهربائية في بنغازي.

وأشارت الوزارة إلى ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ببنغازي من قبل مواطنين عن وجود تشكيل عصابي قام بفصل التيار الكهربائي بمنطقة سيدي فرج، لغرض سرقة الأسلاك النحاسية، حسب بيان صادر عنها.

وأضافت: «على الفور توجهت الدوريات التابعة للإدارة إلى المنطقة، ومن ثم تم القبض على شخص أفريقي الجنسية يمتهن سرقة الكوابل الكهربائية، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة».

الكابلات الكهربائية المسروقة بعد ضبطها في بنغازي. (وزارة الداخلية)
الكابلات الكهربائية المسروقة بعد ضبطها في بنغازي. (وزارة الداخلية)
الكابلات الكهربائية المسروقة بعد ضبطها في بنغازي. (وزارة الداخلية)
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