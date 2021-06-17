«آكي»: حل أزمة تأشيرات العسكريين الإيطاليين العالقين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 04:32 مساء
زيارة المبعوث الأممي إلى المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة، 30 مارس 2021. (أرشيفية: البعثة الأممية)

أكدت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الخميس، حل أزمة التأشيرات الخاصة بالعسكريين الإيطاليين العالقين في ليبيا، بحسب ما نقلته عن مصادر دبلوماسية.

وكانت مجموعة من الجنود الإيطاليين المشاركين بمهمة في ليبيا قد بقيت عالقة في انتظار تناوب أفرادها مع زملائهم المقرر قدومهم من إيطاليا، لكن السفارة الليبية لم تمنح التأشيرات اللازمة لجوازات سفرهم.

وأعلنت المصادر لـ«آكي»: «إنهاء القضية التي ستسمح للجنود (من بين أكثر من 200 عسكري)، الذين كانوا في انتظار بدلائهم، بالعودة إلى إيطاليا».

- برلماني إيطالي يطالب وزيري الدفاع والخارجية بتوضيح وضع البعثة العسكرية في ليبيا

وطالب عضو حزب «إخوة إيطاليا» بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إدموندو تشيريللي، مطلع الشهر الجاري، عزمه طلب مساءلة برلمانية لوزيري الخارجية والدفاع في بلاده بشأن مشاكل تواجهها البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا (Miasit).

وأرجع تشيريللي سبب ذلك إلى «عدم تعاون» السلطات الليبية في إصدار تأشيرات دخول لعناصر بديلة انتهت مدة خدمتهم في البعثة العاملة في مصراتة ضمن مستشفى ميداني، فضلًا عن توقف الإمدادات المرسلة من إيطاليا الخاصة بالبعثة لعدة أشهر في الميناء «دون أي سبب».

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