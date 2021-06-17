4 إصابات جديدة وحالتا وفاة جراء «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 17 يونيو 2021, 03:28 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي وفاة جراء الوباء في مدينة سرت خلال الساعات الـ24 الماضية، على ما أعلن مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في المدينة محمد حمودة.

وقال حمودة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الإصابات سجلت بعد إجراء تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» على 17 عينة داخل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت، كاشفا عن تسجيل 18 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في سرت إلى 1401 حالة، بينها 61 نشطة، و1278 شفاء، فيما توفي 62 شخصا جراء الوباء، الذي ظهر في البلاد مارس من العام الماضي.

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