أحوال الطقس اليوم: درجات حرارة معتدلة على الساحل ومرتفعة في باقي المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 10:40 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على غالبية المناطق الساحلية، وارتفاعها نسبيا على باقي المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الغرب بداية من السبت المقبل.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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