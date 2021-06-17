المنقوش: نحتاج إلى توحيد الجهود مع السودان في ملفات المرتزقة والهجرة وتأمين الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 08:40 صباحا
لقاء المنقوش ونظيرتها السودانية في الدوحة، 16 يونيو 2021، (وزارة الخارجية)

قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إن هناك حاجة ماسة إلى العمل مع السلطات السودانية، وتوحيد الجهود تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في معالجة العديد من الملفات، وعلى رأسها، «المرتزقة والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود ومكافحة أعمال التهريب والجريمة المنظمة»، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في البلدين.

جاء ذلك خلال لقائها نظيرتها السودانية مريم الصادق المهدي، أمس الأربعاء، على هامش اجتماعات الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

من جانبها، عبرت المهدي عن ارتياحها لـ«التطورات الإيجابية والمهمة» في ليبيا، معربة عن رغبة بلادها في تطوير وتفعيل علاقاتها مع ليبيا، ودعت إلى إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين، التى لم تنعقد منذ العام 2002.

وجددت الوزيرة السودانية موقف بلادها الداعم لخارطة الطريق في ليبيا، مشيدة بمبادرة استقرار ليبيا، التي شكلت أول مبادرة ليبية تستند إلى سيادة ليبيا، وسلامة أراضيها، واستقلال قرارها السياسي.

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