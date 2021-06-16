رئيس نيجيريا: نشاط «بوكو حرام» ينتعش بسبب عدم الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 12:21 مساء
الرئيس النيجيري محمد بخاري، (أرشيفية: الإنترنت)

زعم رئيس نيجيريا محمد بخاري باللوم انتعاش نشاط هجمات تنظيم «بوكو حرام» في بلاده ومنطقة الساحل بسبب حالة عدم الاستقرار في ليبيا.

وجاءت تصريحات بخاري خلال استقباله الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، محمد صالح العنادف، أمس الثلاثاء، في مقر الرئاسة النيجيرية، بينما حث بلدان منطقة غرب أفريقيا والساحل على التعاون في مواجهة انعدام الأمن.

وأشار الرئيس النيجيري إلى الخبرة الواسعة للمسؤول الأممي، فهو على دراية بالوضع الأمني في منطقة الساحل، بعد أن عمل لمدة خمس سنوات في مالي، معبرا عن تطلعه لعمل البلدان المعنية سوية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وقال بخاري: «آمل، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، أن تساعد في حل المشكلات، وهي معظمها تتعلق بعدم الاستقرار في ليبيا، وهو يؤثر علينا جميعا».

يذكر أن زعيم «بوكو حرام» السابق أبوبكر شكاو، أقدم على تفجير نفسه خلال معركة مع تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا المنافس له، وسط تحذيرات من خبراء أمن من استغلال فلول تنظيم الدولة الفرص لصالح إحياء الخلايا النائمة في المنطقة.

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