أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في غالبية مناطق الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 10:48 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل غالبية المناطق الساحلية، اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من غد الخميس على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانا فترة المساء على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية على الساحل، وبين 31 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية، وتكون على جالو وأجدابيا والجغبوب بين 31 و36 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة على غدامس، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

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