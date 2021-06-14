الصديق الكبير يناقش الاتفاق الموقع مع تونس لتنظيم دخول البضائع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 04:39 مساء
الصديق الكبير في اجتماع مناقشة مذكرة الاتفاق الموقعة مع تونس لتنظيم دخول البضائع إلى ليبيا. (المصرف)

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الإثنين، مذكرة الاتفاق الموقعة بين مصلحة الجمارك الليبية وتونس لتنظيم دخول البضائع عبر المنافذ البرية.

وعقد محافظ المصرف اجتماعًا بمكتبه اليوم الإثنين بحضور عدد من المستشارين ووحدة المعلومات المالية الليبية، لـ«دراسة مذكرة الاتفاق الموقعة بين مصلحة الجمارك والديوانة التونسية لتنظيم دخول البضائع الموردة من الجمهورية التونسية عبر المنافذ البرية بموجب اعتمادات مستندية بما يتفق ومنشورات إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي».

والسبت الماضي، شارك الكبير في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار «المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل»، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة اخالد شكشك.

وناقش المؤتمر محاور تطوير المجال الطبي، ودور القطاع المصرفي في دعم هذا المجال، بالإضافة لإدارة الجودة الصحية ودورها في تطوير المستشفيات والمصحات الإيوائية، من أجل الخروج بتوصيات تهدف إلى تطوير القطاع الصحي الخاص في ليبيا وتوطين العلاج في الداخل.

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