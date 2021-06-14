التوقف عن تطعيم الحجاج بالجرعة الثانية من لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 12:52 مساء
مواطن خلال تلقيه التطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية زليتن, 18 أبريل 2021. (بلدية زليتن)

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، توقف تطعيم الحجاج بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد».

وأرجع سبب التوقف لمنح الفرصة لتطعيم المواطنين بالجرعة الأولى؛ حسب تصريح نقلته الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار سميو إلى أن هذا القرار جاء بعد إعلان السعودية اقتصار الحج على حجاج الداخل.

وأعلنت السعودية اقتصار الحج لهذا العام على 60 ألف شخص فقط من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

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