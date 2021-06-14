اللافي: توجيهات بوقف الحشد القتالي في العجيلات فورا ومحاسبة المتورطين

سيارة محترقة جراء الأحداث التي شهدتها العجيلات، 10 يونيو 2021. (الإنترنت)

أعلن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن صدور توجيهات من «القائد الأعلى» بشأن التحشيدات القتالية بمدينة العجيلات، مشددا على ضرورة الوقوف الفوري للحشد ومحاسبة المتورطين فيه.



وأوضح أن هناك دعوة لجميع الأطراف داخل العجيلات بوقف التحشيدات والعمليات القتالية بشكل فوري، مضفيا: «سيتم محاسبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين أو الممتلكات العامة والخاصة». وأشار إلى إصدار التعليمات لكلٍ من وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة باتخاذ «الإجراءات الحازمة لوقف هذه الأعمال»، حسب بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»، الأحد.



قبل ذلك، بحث اجتماع أمني في مكتب النائب العام بطرابلس، الأحد، الأوضاع الأمنية في العجيلات بعد الاشتباكات التي وقعت بين مجموعات مسلحة في المدينة خلال الأيام الأخيرة. وعقد الاجتماع بحضور النائب العام الصديق الصور، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين.