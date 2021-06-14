اللافي: توجيهات بوقف الحشد القتالي في العجيلات فورا ومحاسبة المتورطين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 12:26 صباحا
سيارة محترقة جراء الأحداث التي شهدتها العجيلات، 10 يونيو 2021. (الإنترنت)

أعلن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن صدور توجيهات من «القائد الأعلى» بشأن التحشيدات القتالية بمدينة العجيلات، مشددا على ضرورة الوقوف الفوري للحشد ومحاسبة المتورطين فيه.

وأوضح أن هناك دعوة لجميع الأطراف داخل العجيلات بوقف التحشيدات والعمليات القتالية بشكل فوري، مضفيا: «سيتم محاسبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين أو الممتلكات العامة والخاصة». وأشار إلى إصدار التعليمات لكلٍ من وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة باتخاذ «الإجراءات الحازمة لوقف هذه الأعمال»، حسب بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»، الأحد. 

قبل ذلك، بحث اجتماع أمني في مكتب النائب العام بطرابلس، الأحد، الأوضاع الأمنية في العجيلات بعد الاشتباكات التي وقعت بين مجموعات مسلحة في المدينة خلال الأيام الأخيرة. وعقد الاجتماع بحضور النائب العام الصديق الصور، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة رياضي ليبي غرقا قبل أيام من بطولة الأندية لتنس الطاولة
رياضة محلية
رسميا.. الجزائر تعلن سحب اعتماد قناة «فرانس 24»
دولى
إعلان لائحة اتهام ضد الأمير حمزة: محاولة الحصول على مساعدة السعودية للوصول إلى ...
عربى
انتصار تاريخي لمنتخب إنجلترا في «يورو 2020» أمام كرواتيا
رياضة عالمية
إردوغان: تركيا «البلد الوحيد الموثوق به» في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي
دولى
سكان قطاع غزة يعيشون تحت وطأة اضطرابات ما بعد الصدمة
دولى
«فرانس برس»: بدء محاكمة الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة استقرار» الأردن ...
عربى
فرانس برس: هل الحراك الجزائري في حالة احتضار؟
عربى
كندا: بدء مراسم جنازة عائلة مسلمة قتل أربعة من أفرادها دهسا
دولى
رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف عن 85 عاما
ثقافة وفن
«أمن طرابلس»: القبض على مسجل خطر متهم في 11 جريمة
ليبيا
إطلاق أول اختبار منزلي في الهند للكشف عن «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة عند تشغيل المكيف