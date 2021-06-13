شحن مليون برميل نفط في ميناء الحريقة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 04:15 مساء
ناقلة نفط على أرصِفة شركة الخليج العربي (أجوكو) بميناء الحريقة النفطي، 13 يونيو 2021. (فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ و الخدمات البحرية اليوم الأحد رسو ناقلة النفط «ريدجيبوري ليسلي بي» على أرصِفة شركة الخليج العربي (أجوكو) بميناء الحريقة النفطي، لشحن مليون برميل نفط خام،

وأشارت الشركة في بيان صحفي إلى «تقديم الخدمات البحرية من القاطرة إنقاذ 7، والقارب إرشاد 2، والقارب إرشاد 5، والقاطرة الناظورة المؤجره من الشركة الليبية للموانئ.

وحسب «أجوكو» فإن عمليات الشحن تجري في خطوات احترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة . يشار إلى أن النفط الخام يصل إلى ميناء الحريقة النفطي من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو وقطر 34 بوصة.

ناقلة نفط على أرصِفة شركة الخليج العربي (أجوكو) بميناء الحريقة النفطي، 13 يونيو 2021. (فيسبوك)
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