بنك تونس المركزي يدعو إلى تسهيل إجراءات سحب الليبيين لأموالهم

المصرف المركزي التونسي, (الإنترنت)

دعا محافظ مصرف تونس المركزي، مروان العباسي، لتخفيف إجراءات التعامل مع الليبيين، ومن بينها تسهيل عملية سحبهم الأموال من بنوك البلاد.

وجاءت تصريحات العباسي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط بالبرلمان التونسي أمس الجمعة، شدد خلالها على ضرورة التعامل بجدية مع السوق الليبية.

وتوجه محافظ البنك المركزي التونسي إلى السلطات المعنية بمطالبته إلى ضرورة «عدم تعطيل عملية دخول الليبيين إلى تونس وعدم تركهم ينتظرون لساعات والتعامل معهم بمرونة في المصحات وإيجاد الحلول لهم»، كما حث على «عدم توظيف معاليم تتجاوز المعاليم المستوجبة»، إضافة إلى تسهيل عملية سحب أموالهم من البنوك وذلك بهدف إعادة الثقة.

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ولفت العباسي إلى أن عدم اتخاذ القرارات لسنوات متتالية، وعدم التوصل إلى هدنة اجتماعية واقتصادية وغياب رؤية سياسية واقتصادية، لن يشجع على جلب استثمارات أجنبية في تونس.

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي التونسي، الاتفاق على عودة الاعتمادات مع ليبيا في الفترة القادمة، مما سيمنح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضاءين الاقتصادي التونسي والليبي.

وأكد العباسي أنه تقرر العمل على حل إشكال الأموال الليبية المجمدة منذ 10 سنوات التي تقدر قيمتها بين 140 و150 مليون دولار، وتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الديوانة والبنكين المركزيين لتونس وليبيا.