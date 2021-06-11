وزير الخارجية المالطي: يجب مساعدة ليبيا في تأمين حدودها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 10:14 مساء
وزير الخارجية المالطي وكوبيش، 10 يونيو 2021، (الخارجية المالطية)

دعا وزير الخارجية والشؤون الأوروبية إيفاريست بارتولو إلى مساعدة ليبيا في تأمين حدودها، مشيرا إلى الحاجة لخلق فرص عمل في البلدان التي يغادر منها المهاجرون غير الشرعيين؛ حتى يجدوا هناك حياة أفضل عما يتمنونه في دول أخرى.

وبحث بارتولو، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، ظاهرة الهجرة، وضرورة معالجتها بجدية من خلال الجمع بين الدول الأفريقية والأوروبية؛ للعمل معا من أجل مصلحة جميع أصحاب المصلحة.

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كما أكد الوزير المالطي أهمية أن يجد الليبيون بأنفسهم حلا لمشكلات بلادهم، وذلك عبر دعم دولي، مشيرا إلى إيمان بضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا.

واتفق الطرفان على مواصلة العمل معا من أجل السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا، لما فيه خير لشعبها والدول المجاورة.

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