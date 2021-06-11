ضبط أغذية منتهية الصلاحية وبها ألوان محظورة بمحال في زليتن

سلع غذائية منتهية الصلاحية وبها ألوان محظورة ضبطت في محال بزليتن، 11 يونيو 2021، (الرقابة على الأغذية)

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية سلعا غذائية منتهية الصلاحية وأخرى بها ألوان محظورة، خلال جولة مكبرة على محال تجارية ببلدية زليتن.

ورصد المفتشون خلال الحملة عدم وجود عوازل أرضية أسفل البضائع بالمحال، كما لا يحمل العاملون شهادات صحية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وسحبت المواد المنتهية صلاحيتها التي بها مواد محظورة من قبل أعضاء الحرس البلدي المرافق للمفتشين، وذلك لإتمام عملية الإعدام.

كما وجه المفتشون أصحاب المحال بضرورة تلافي الملاحظات السابقة، وتنفيذ الاشتراطات الصحية والانتباه أكثر لتاريخ الصلاحية والمواد الغذائية المحظورة.

واتخذت الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي.