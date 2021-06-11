توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس تواصل الصدارة وارتفاع ملحوظ في الشويرف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 02:16 مساء
من تطعيم الأطقم الطبية ضد «كورونا» في طرابلس المركز، 5 مايو 2021. (بلدية طرابلس المركز)

من بين 376 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، سجلت العاصمة طرابلس 205 حالات، لتتصدر قائمة المدن والمناطق الأكثر تعرضا لعدوى الوباء خلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحلت مصراتة ثانية في القائمة، مع 32 حالة، تليها الشويرف مع 21 حالة، ثم سرت (15)، والخمس (13)، والزاوية المركز (12)، حسب النشرة الوبائية المنشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- 376 إصابة جديدة و3 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

إضافة إلى تسع حالات في صبراتة، وسبع في بني وليد، وست في زليتن وترهونة، وخمس في أوباري ويفرن، وأربع في الجفرة والحوامد والزنتان وقصر الأخيار، وثلاث في الزاوية الغرب والشاطئ والسواني بن آدم، واثنتين في العجيلات والزواية الجنوب وسبها وظاهر الجبل والعامرية، وحالة واحدة في السبيعة وتراغن والحرابة وكاباو وقصر بن غشير.

في حين توزعت 211 حالة شفاء جديدة من الفيروس، بين طرابلس (170 حالة)، ومصراتة (18)، والزاوية المركز (6)، وسبها والخمس والزنتان (5 لكل منها)، والشويرف (2). وبالنسبة حالات الوفاة الثلاث فقد توزعت بواقع حالة واحدة في كل من السبيعة والكفرة والخمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الدامجة» يكتفي بـ89 يوما فقط مع الوحدة
رياضة محلية
«العفو الدولية» عن قمع «الأويغور» في الصين: «جرائم ضد الإنسانية»
دولى
في العدد 290: «تفجير سبها».. محاولة يائسة من فلول الإرهاب.. و«الإندبندنت» ترصد ...
ليبيا
بايدن: التبرع بـ500 مليون جرعة لقاح ضد كورونا «خطوة تاريخية»
دولى
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
نادي الأخضر يعلق مشاركته في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مجلس الدولة يفتح باب الترشح للمناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة
ليبيا
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
«مكان للعنصرية والعنف».. إدانات واسعة لمقتل العائلة المسلمة دهسا في كندا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد العنب للبشرة