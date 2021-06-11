376 إصابة جديدة و3 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 211 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في نشرته اليومية عن الوضع الوبائي المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 3494 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 3118 عينة، وإيجابية 376 عينة بنسبة 10.7% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 188 ألفا و762 حالة بينها 11 ألفا و170 نشطة، و174 ألفا و434 شفاء، فيما توفي 3158 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس من العام الماضي.